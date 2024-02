Etwa 1.000 Haushalte in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf warten auf ihren Anschluss ans Glasfasernetz. Nicht nur die Bürgermeister sind verärgert.

Frust in der West-Altmark: Immer noch kein schnelles Internet

Breitband-Kabel schauen vielerorts aus der Erde. Etwa 1.000 Haushalte in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf sind angeschlossen, aber noch nicht freigeschaltet. Das sorgt für Frust vor Ort.

Diesdorf/Wallstawe/Kuhfelde. - Die Glasfaserkabel liegen in den Häusern. Doch in vielen Ortsteilen unter anderem der Gemeinden Diesdorf, Wallstawe und Kuhfelde warten etwa 1.000 Haushalte weiter auf den Anschluss ans schnelle Internet. In einer Pressemitteilung räumt der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) Probleme ein.