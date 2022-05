Gefahr für Jungvögel im Altmarkkreis Salzwedel: Verwaiste Tiere nicht mitnehmen

Salzwedel (vs) - Der Naturschutzbund (Nabu) rät dringend davon ab, vermeintlich verlassene Jungvögel mitzunehmen. Jedes Jahr zur Brutzeit häuften sich Meldungen über Küken, die aus dem Nest gefallen sind. „In den meisten Fällen handelt es sich jedoch nicht um verwaiste Vögel. Hilfe von Menschen ist nur selten wirklich nötig“, erklärt Grit Liebelt, Naturschutzreferentin beim Nabu Sachsen-Anhalt in einer Mitteilung.

Bei vielen Vogelarten sei es normal, dass die Jungen das Nest bereits verlassen, bevor das Gefieder vollständig ausgebildet ist. „Die Jungvögel sind schon fast flugfähig und stehen über Bettelrufe noch mit den Elternvögeln in Kontakt. Sie werden auch weiterhin gefüttert“, erklärt sie weiter. Wenn der fast flügge Nachwuchs das Nest verlässt, sitze er an verschiedenen geschützten Stellen im Garten oder Wäldern. In diesen Fällen sei menschliche Hilfe nicht notwendig und die jungen Vögel sollten an Ort und Stelle belassen werden.

Eingegriffen werden sollte nur, wenn Gefahr droht und die Tiere beispielsweise auf einer Straße sitzen. Sie sollten dann vorsichtig an einen geschützten Platz in der Nähe des Fundortes gesetzt werden. Hecken oder hohes Gras eigneten sich dafür gut. Wenn sie verletzt sind, brauchen sie ebenfalls Hilfe. Am besten sollten sich die Finder an eine Wildtierauffangstation wenden.

Eine Ausnahme seien Mauersegler. Bei Hitzewellen werden sie häufig am Boden gefunden. Im Gegensatz zu anderen Vogelarten füttern Mauersegler ihren Nachwuchs außerhalb des Nestes nicht. Die Küken sollten in eine Auffangstation gebracht werden. Wo sich diese befinden gibt es unter tierpark-koethen.de/wildtierhilfe/ zu erfahren.