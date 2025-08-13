Bereits seit Monaten bleiben Gelbe Säcke und Gelbe Tonnen an Mietshäusern in Salzwedel stehen. Mit dem zuständigen Entsorger gibt es große Probleme - und eine Lösung ist nicht in Sicht.

Ein Ekelort, der Ratten anzieht: Gelbe Säcke stapeln sich in der Mülleinhausung des Mietshauses Ernst-Thälmann-Straße 59 in Salzwedel, nachdem der Entsorger sich geweigert hat, sie mitzunehmen.

Salzwedel - An den Mülleinhausungen der Wohnungsbaugesellschaft und Wohnungsbaugenossenschaft in Salzwedel häufen sich die nicht abgeholten Gelben Säcke. Die gelben Container sind randvoll, nichts geht mehr hinein. Deshalb stellen die Mieter ihre Verpackungsabfälle in Gelben Säcken daneben. Der Unmut wächst.