Der Frust im Altmarkkreis steigt: Landrat Steve Kanitz (SPD) veröffentlicht einen Brief an den Präsidenten des Landesamtes für Geologie und Bergwesen.

Brüchau. - Noch immer sind die Menschen in Brüchau und Umgebung schockiert, dass der mehr als 20 Jahre dauernde Kampf für eine vollständige Beseitigung der Giftmüll-Deponie umsonst gewesen sein soll. Die Nachricht darüber, dass das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) eine Genehmigung für die Einkapselung eines Teils der hochgiftigen Altlast auf dem Gemeindegebiet erteilt hat, ist nicht nur bei Kalbensern eingeschlagen wie eine Bombe. Wie dagegen vorgegangen werden kann, wird nun sondiert.