  Cyberangriff auf Busunternehmen legt PVGS lahm - Busse fahren weiter

Nach Attacke auf IT-System Salzwedeler Busunternehmen zurückgeworfen auf Papier und Telefon

Hackern ist es gelungen, in die Computersysteme der Nahverkehrsgesellschaft PVGS im Altmarkkreis einzudringen. Wie das möglich war und was daraus folgt.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 16.09.2025, 10:03
Hacker haben das IT-System der PVGS in Salzwedel lahmgelegt. Die telefonische Erreichbarkeit ist gestört, der Busverkehr läuft weiter. 
Hacker haben das IT-System der PVGS in Salzwedel lahmgelegt. Die telefonische Erreichbarkeit ist gestört, der Busverkehr läuft weiter.  Foto: Beate Achilles

Salzwedel. - Es war eine Fehlermeldung, die plötzlich auf einem einzelnen Bildschirm auftauchte. IT-Spezialisten, die dort gerade am Arbeiten waren, erkannten sofort: Das ist ausgelöst von der Antivirensoftware. Sofort leiteten sie die wichtigste Sicherheitsmaßnahme ein: Das komplette System wurde vom Internet getrennt. So kann von außen niemand mehr auf die Daten des Unternehmens zugreifen und sie für seine Zwecke nutzen.