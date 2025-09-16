Hackern ist es gelungen, in die Computersysteme der Nahverkehrsgesellschaft PVGS im Altmarkkreis einzudringen. Wie das möglich war und was daraus folgt.

Hacker haben das IT-System der PVGS in Salzwedel lahmgelegt. Die telefonische Erreichbarkeit ist gestört, der Busverkehr läuft weiter.

Salzwedel. - Es war eine Fehlermeldung, die plötzlich auf einem einzelnen Bildschirm auftauchte. IT-Spezialisten, die dort gerade am Arbeiten waren, erkannten sofort: Das ist ausgelöst von der Antivirensoftware. Sofort leiteten sie die wichtigste Sicherheitsmaßnahme ein: Das komplette System wurde vom Internet getrennt. So kann von außen niemand mehr auf die Daten des Unternehmens zugreifen und sie für seine Zwecke nutzen.