Wann geht es endlich los, mit dem Neubau an der Lessing-Ganzstagsschule in Salzwedel? Nach mehr als anderthalb Jahren steht noch kein Baubeginn fest. Betroffene sind frustriert.

Die Container auf dem Gelände der Lessing-Gemeinschaftsschule in Salzwedel sind in einem desolaten Zustand.

Salzwedel. - Lehrer, Schüler und Eltern, die gehofft hatten, dass der marode, mehr als 30 Jahre alte Unterrichtscontainer auf dem Gelände der Lessing-Ganztagsschule bald Geschichte ist, werden enttäuscht. Der Start für den Neubau lässt weiter auf sich warten, vermutlich wegen eines Fehlers bei der Ausschreibung.