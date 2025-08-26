weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Wann geht es endlich los, mit dem Neubau an der Lessing-Ganzstagsschule in Salzwedel? Nach mehr als anderthalb Jahren steht noch kein Baubeginn fest. Betroffene sind frustriert.

Von Antje Mewes 26.08.2025, 11:18
Die Container auf dem Gelände der Lessing-Gemeinschaftsschule in Salzwedel sind in einem desolaten Zustand.
Die Container auf dem Gelände der Lessing-Gemeinschaftsschule in Salzwedel sind in einem desolaten Zustand. Archivfoto: Alexander Rekow

Salzwedel. - Lehrer, Schüler und Eltern, die gehofft hatten, dass der marode, mehr als 30 Jahre alte Unterrichtscontainer auf dem Gelände der Lessing-Ganztagsschule bald Geschichte ist, werden enttäuscht. Der Start für den Neubau lässt weiter auf sich warten, vermutlich wegen eines Fehlers bei der Ausschreibung.