Der beschlossene Abriss der Ruine in der Burgstraße 59 beschäftigte nun auch den Kreistag. Landrat Kanitz zeigte wenig Verständnis für die Proteste dagegen.

Historischer Ort der Judenverfolgung in Salzwedel soll verschwinden

Kommentare von Bürgern gegen den geplanten Abriss an der Burgstr. 59 in Salzwedel.

Salzwedel. - Dass in Salzwedel erneut ein historisches Gebäude im denkmalgeschützten Innenstadtbereich dem Boden gleich gemacht werden soll, erregt die Gemüter. Beim Kreistag am Dienstag ergriff Salzwedels Ex-Bürgermeisterin Sabine Danicke das Wort.