Viraler TikTok-Hype „Pudding mit Gabel essen“ im Stadtpark: Trend ist in Magdeburg angekommen

Karlsruhe hat’s vorgemacht, Magdeburg zieht nach: Der „Pudding-mit-Gabel“-Trend bringt Generation Z raus aus dem Netz und rein ins echte Leben – ganz ohne großen Aufwand.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 11.10.2025, 17:23
Vom TikTok-Trend begeistert: Nicklas, Benno, Florian und Maik (links) lassen sich das „Pudding-mit-Gabel-Essen“ im Magdeburger Stadtpark nicht entgehen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Ein absurder Trend? Vielleicht. Aber er bringt junge Menschen zusammen. Der TikTok-Hype „Pudding mit Gabel essen“ ist jetzt auch in Magdeburg angekommen – und sorgt für echte Begegnungen im Stadtpark. Ein analoges Miteinander ohne große Bedeutung, dafür mit viel Spaß.