Als sehr teurer Spaß endete die Fahrradtour eines sehr betrunkenen Mannes in Salzwedel.

Ein Radfahrer trinkt aus einer Bierflasche: Fahrradfahren in betrunkenem Zustand ist eine Straftat und kann sehr teuer werden.

Salzwedel - Wegen Trunkenheit im Verkehr und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte musste sich unlängst ein 23-jähriger Landwirt vor dem Amtsgericht Salzwedel verantworten. Mit deutlich zu viel Alkohol im Blut war er gegen 1 Uhr am 7. März auf seinem Fahrrad unterwegs nach Hause. Da der Mann nicht mehr fahrtüchtig war, stürzte er und lag zwischenzeitlich bei Chüttlitz auf dem Radweg. Das fiel einem vorüberfahrenden Autofahrer auf.