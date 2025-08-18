Das einzige Weingut des Altmarkkreises wandelte sich am 16. August zu einem Besuchermagneten.

Hunderte Besucher fanden ihren Weg auf den Hof von Gerhard Wacha in Jeebel, der sein erstes Weinfest veranstaltete.

Sazwedel/Jeebel. - Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, sommerliche Temperaturen: Petrus meinte es gut mit Gerhard Wachas erstem Weinfest in Jeebel am Sonnabend. Zu Hunderten kamen die Gäste in das kleine Dorf bei Salzwedel, sehr viele von ihnen mit dem Fahrrad. Sie alle einte die Neugier darauf, wie der Tropfen von dem im Jahr 2022 angelegten altmärkischen Weingut denn wohl schmeckt.