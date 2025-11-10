weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Prozess am Amtsgericht Salzwedel „Ich wollte doch nur Spaß machen“ – Lehrer vor Gericht wegen Messer-Geste im Unterricht

Ein vermeintlicher Scherz mit ernsten Folgen: Ein Lehrer aus der Altmark musste sich vor Gericht verantworten, weil er mit einem Messer auf eine Schülerin zeigte. Während er auf Humor pochte, sprach die Zwölfjährige von Angst. Das Urteil fiel milde, aber mit deutlicher Mahnung.

Von Elisa Schulz 10.11.2025, 10:02
Ein Lehrer aus der Altmark soll im Unterricht eine Schülerin mit einem Messer bedroht haben – er spricht von einem missglückten Scherz.
Ein Lehrer aus der Altmark soll im Unterricht eine Schülerin mit einem Messer bedroht haben – er spricht von einem missglückten Scherz. Marijan Murat/dpa

Salzwedel. - Drohung oder missglückter Humor? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Amtsgericht Salzwedel.