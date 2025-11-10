Prozess am Amtsgericht Salzwedel „Ich wollte doch nur Spaß machen“ – Lehrer vor Gericht wegen Messer-Geste im Unterricht

Ein vermeintlicher Scherz mit ernsten Folgen: Ein Lehrer aus der Altmark musste sich vor Gericht verantworten, weil er mit einem Messer auf eine Schülerin zeigte. Während er auf Humor pochte, sprach die Zwölfjährige von Angst. Das Urteil fiel milde, aber mit deutlicher Mahnung.