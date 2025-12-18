weather wolkig
Fast 500 illegale Abfallablagerungen wurden im laufenden Jahr im Altmarkkreis registriert. Die Entsorgung kostet die Allgemeinheit viel Geld.

Von Jörg Schulze 18.12.2025, 06:15
Der Müllberg bei Hestedt ist nicht der erste, der in diesem Jahr im Altmarkkreis entdeckt wurde.
Der Müllberg bei Hestedt ist nicht der erste, der in diesem Jahr im Altmarkkreis entdeckt wurde. Foto: Jörg Schulze

Hestedt - Im laufenden Jahr sind bereits 487 Einzelaufträge zum Beseitigen illegaler Abfallablagerungen an die Deponie GmbH übergeben worden. Das teilte Inka Ludwig vom Presseteam des Kreises auf Anfrage der Volksstimme mit, nachdem am Montag nahe des Grünen Bandes bei Hestedt eine Lkw-Ladung mit Möbeln und mehr Sperrmüll entdeckt worden war.