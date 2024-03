Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - In der Ausbildungsküche der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Salzwedel herrscht am Morgen emsiges Treiben. Einige junge Frauen fabrizieren hübsch belegte Kanapees. Daneben rollen junge Männer in gelben Schürzen Hackfleischbällchen und braten sie in der Pfanne. Ein anderer schneidet Blechkuchen in handlich kleine Stückchen.