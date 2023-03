Bildung zu DDR-Zeiten Käthe-Kollwitz-Schule in Salzwedel wird 50: Mit Pionieren und FDJlern in ein neues Schulgebäude

Am 3. März 1973 wurde die Polytechnische Oberschule Käthe Kollwitz in Salzwedel eingeweiht. Der Bau war seinerzeit was besonders. Die Volksstimme hat alte Fotos und Berichte aus der Zeit zusammengetragen.