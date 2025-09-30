weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadt- und Vereinsfest: 20 Jahre Bodfeldhalle im Oberharz: Elbingerode feiert Jubiläum mit großem Fest

Die Bodfeldhalle in Elbingerode besteht seit 20 Jahren. Das Jubiläum wird mit einem großen Stadt- und Vereinsfest am 11. Oktober gefeiert. Dafür haben die örtlichen Vereine, die Grundschule, der Kindergarten und die Kirche ein umfangreiches Programm erarbeitet.

Von Frank Drechsler 30.09.2025, 10:45
Elbingerode. - Vor 20 Jahren wurde die Bodfeldhalle in Elbingerode ihrer Bestimmung übergeben. Mit der neu erbauten Sportstätte stellen die Stadt und der Turn- und Sportverein 1867 Elbingerode seitdem Angebote für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Jetzt wird das Jubiläum gebührend gefeiert.