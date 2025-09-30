Die Bodfeldhalle in Elbingerode besteht seit 20 Jahren. Das Jubiläum wird mit einem großen Stadt- und Vereinsfest am 11. Oktober gefeiert. Dafür haben die örtlichen Vereine, die Grundschule, der Kindergarten und die Kirche ein umfangreiches Programm erarbeitet.

Vor 20 Jahren wurde die Bodfeldhalle in Elbingerode eröffnet. Das Jubiläum wird nun am 11. Oktober mit dem dritten Stadt- und Vereinsfest gefeiert.

Elbingerode. - Vor 20 Jahren wurde die Bodfeldhalle in Elbingerode ihrer Bestimmung übergeben. Mit der neu erbauten Sportstätte stellen die Stadt und der Turn- und Sportverein 1867 Elbingerode seitdem Angebote für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Jetzt wird das Jubiläum gebührend gefeiert.