Die Stadt Salzwedel ist hoch verschuldet. Deshalb hat sie kaum noch Geld für soziale Projekte. Dennoch will sie sich neue Bronzeskulpuren leisten. Das befremdet.

Salzwedel - Dass eine schwer verschuldete Stadt Geld für Bronzestatuen ausgeben will, während sie es gemeinnützigen Projekten und Vereinen aufgrund knapper Kassen vorenthält, das klingt befremdlich. Die Kämmerin würde möglicherweise darauf verweisen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hätte, weil zwei unterschiedliche Töpfe betroffen seien. Aber aus Sicht eines Bürgers liegen beide Ausgaben im freiwilligen Bereich. Und da kann eine solche Gewichtung schon Stirnrunzeln auslösen.