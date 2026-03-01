Im Salzwedeler Ortsteil Cheine ist neben Einfamilienhäusern auf einer Straße Quecksilber aufgetaucht. Sowohl das mutmaßlich verantwortliche Unternehmen als auch die Behörden ließen die Öffentlichkeit tagelang im Dunkeln.

Kommentar zu Quecksilber auf der Straße: Das Schweigen ist erschreckend

Salzwedel - Dieser Vorfall erinnert ungut an DDR-Zeiten: Da taucht auf einer öffentlichen Straße, an der Familien mit kleinen Kindern und Tieren wohnen, eine hoch gefährliche Substanz wie Quecksilber auf – und die Öffentlichkeit wird darüber vollständig im Dunkeln gelassen.