Behörden Kommentar zur Bürokratie in Salzwedel: Da wiehert der Amtsschimmel

Ein Baumarkt möchte in Salzwedel ein Event für Altmärker auf die Beine stellen. Tolle Sache in schwierigen Zeiten. Doch schlussendlich verzweifelt das mittelständische Unternehmen an den Ämtern.