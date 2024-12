In Salzwedel haben im Jahr 2024 mehrere neue Cafés und Restaurants aufgemacht und auch der Baumkuchen erscheint in neuen Kreationen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung.

Immer mehr in aller Munde sein, und das im wahrsten Sinne des Wortes, das gelingt Salzwedel zunehmend. Viel Neues ist in diesem Jahr hinzugekommen, was bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen gute Laune verbreiten sollte. Schließlich - so heißt es schon in einem bekannten Sprichwort - hält Essen und Trinken Leib und Seele zusammen. Da sind beispielsweise die neuen Baumkuchen-Kreationen, die in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt haben.