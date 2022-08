Kneipen in Salzwedel: Blitzableiter und Meinungsverstärker der Gesellschaft

Sie sind der Schmelztiegel der Gesellschaft: Kneipen. Hier wird in Erinnerungen geschwelgt, debattiert und auch Wut entladen. Aber was treibt die Menschen an den Tresen? Die Volksstimme hat mit einigen Altmärkern an ihren Stammplätzen gesprochen.

Gerald Jehricke an seinem Lieblingsplatz in Lutzes Butze. Er ist regelmäßig am Tesen zu finden. Aber warum?

Salzwedel - „Hey there, people, I'm Bobby Brown – They say I'm the cutest boy in town“, schallt es von Frank Zappa aus den Boxen im Crazy World. Es ist ein Donnerstagabend im Sommer. Heinz-Dietrich Jürges wippt mit einem Bein im Takt zur Musik auf einem Barhocker.