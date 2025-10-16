weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Herbstaktion in Salzwedel: Lichternacht, Salzkugeln und Shoppen im Kerzenschein

Die Werbegemeinschaft Salzwedel lädt wieder zur Einkaufs- und Lichternacht ein. Die Gäste erwarten beim Salzkugelrennen wieder tolle Preise.

Von Jörg Schulze 16.10.2025, 07:30
Ein Labyrint aus Lichtern galt es bei der Lichternacht 2023 in der Katharinenkirche zur meistern.
Ein Labyrint aus Lichtern galt es bei der Lichternacht 2023 in der Katharinenkirche zur meistern. Fotos: Jörg Schulze

Salzwedel. - In besonderem Licht präsentiert sich die Salzwedeler Innenstadt am Freitag, 7. November zur Einkaufs- und Lichternacht. Zahlreiche Lampen, Laternen, Kerzen und Feuerschalen tauchen das Stadtzentrum in ihr romantisches Licht und sorgen so für einen Stadtbummel der ganz besonderen Art. Aber es ist noch vielmehr los.