Herbstaktion in Salzwedel Lichternacht, Salzkugeln und Shoppen im Kerzenschein
Die Werbegemeinschaft Salzwedel lädt wieder zur Einkaufs- und Lichternacht ein. Die Gäste erwarten beim Salzkugelrennen wieder tolle Preise.
16.10.2025, 07:30
Salzwedel. - In besonderem Licht präsentiert sich die Salzwedeler Innenstadt am Freitag, 7. November zur Einkaufs- und Lichternacht. Zahlreiche Lampen, Laternen, Kerzen und Feuerschalen tauchen das Stadtzentrum in ihr romantisches Licht und sorgen so für einen Stadtbummel der ganz besonderen Art. Aber es ist noch vielmehr los.