Die Werbegemeinschaft Salzwedel lädt wieder zur Einkaufs- und Lichternacht ein. Die Gäste erwarten beim Salzkugelrennen wieder tolle Preise.

Ein Labyrint aus Lichtern galt es bei der Lichternacht 2023 in der Katharinenkirche zur meistern.

Salzwedel. - In besonderem Licht präsentiert sich die Salzwedeler Innenstadt am Freitag, 7. November zur Einkaufs- und Lichternacht. Zahlreiche Lampen, Laternen, Kerzen und Feuerschalen tauchen das Stadtzentrum in ihr romantisches Licht und sorgen so für einen Stadtbummel der ganz besonderen Art. Aber es ist noch vielmehr los.