Salzwedel. - Verführerische Düfte kamen allen entgegen, die Dienstag in den Mittagsstunden am Salzwedeler Rathaus und an der Mönchskirche unterwegs waren. Zum 15. Mal hieß es: „Die Altmark kocht“. Profis und Laien am Herd präsentierten öffentlich ihre Kochkünste. Wer einen Stopp einlegte, konnte die frisch zubereiteten Spezialitäten probieren, die dieses Mal alle märchenhafte Namen trugen.