weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Stadt Salzwedel gleicht Defizit aus: Märchenpark Salzwedel soll attraktiver werden – Geschäftsführerin setzt auf Feste

Stadt Salzwedel gleicht Defizit aus Märchenpark Salzwedel soll attraktiver werden – Geschäftsführerin setzt auf Feste

Das Minus im Jahresabschluss 2024 fällt geringer aus als geplant. Doch die Stadt fordert mehr Einnahmen. Märchenpark-Leiterin Charlot Valdiek bringt mit dem Herbstfunkeln und neuen Konzepten Bewegung in die Freizeit- und Service-GmbH.

Von Elisa Schulz und Antje Mewes 04.11.2025, 07:00
Charlot Valdiek leitet den Märchenpark in Salzwedel. Sie plant das Herbstfunkeln als neues Fest.
Charlot Valdiek leitet den Märchenpark in Salzwedel. Sie plant das Herbstfunkeln als neues Fest. Foto: Elisa Schulz

Salzwedel. - Der Jahresabschluss 2024 der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, die den Märchenpark betreibt, sorgte im Finanzausschuss für Diskussionen.