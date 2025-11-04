Stadt Salzwedel gleicht Defizit aus Märchenpark Salzwedel soll attraktiver werden – Geschäftsführerin setzt auf Feste

Das Minus im Jahresabschluss 2024 fällt geringer aus als geplant. Doch die Stadt fordert mehr Einnahmen. Märchenpark-Leiterin Charlot Valdiek bringt mit dem Herbstfunkeln und neuen Konzepten Bewegung in die Freizeit- und Service-GmbH.