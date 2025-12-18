Birtes Theatercrew entführt mit dem inzwischen zwölften Projekt ins Kaiserreich Langenapel. Die Zuschauer spüren die Liebe fürs Schauspiel.

Langenapel. - Einen Kaiser, der seinen Thron selbst gebaut hat, den gibt es nicht alle Tage. Und doch ist es so beim zwölften Projekt von Birtes Theatercrew. Denn Daniel Schulz aus Hohengrieben, der die Hauptrolle im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ spielt, hat goldene (Handwerker-)Hände und die Bühnendekoration mit gebaut. Damit es nicht an den passenden Details für eine unterhaltsame Vorstellung fehlt.