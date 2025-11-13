Risse, Schlaglöcher, schlechte Tragfähigkeit: Das Kreisstraßennetz braucht dringend Sanierungen. 25 Kilometer müssen sofort erneuert werden – doch das ist nur der Anfang.

Im Altmarkkreis Salzwedel müssen knapp 335 Kilometer Straßennetz erneuert werden.

Salzwedel. - Im Kreisausschuss für Bau ging es erneut um den Zustand der Kreisstraßen. Die externe Ingenieurgesellschaft Lehmann und Partner aus Erfurt hat im Auftrag des Landkreises seit 2019 das gesamte Kreisstraßennetz mit einer Länge von rund 500 Kilometern begutachtet, bewertet und daraus eine Prioritätenliste für notwendige Sanierungen erstellt.