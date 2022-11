Sachsen-Anhalt: Wohnraum für Flüchtlinge in der Altmark knapp

Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hatten die Verantwortllichen beim Altmarkkreis die Sporthalle der Berufsbildenden Schulen für die Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet.

Salzwedel - Wie in vielen Kommunen in Deutschland kommen auch im Altmarkkreis neben Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine mehr Asylbewerber aus verschiedenen Ländern an. Der Nachbarlandkreis Lüchow-Dannenberg rechnet damit, bis März 350 neue Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Für die Westaltmark könne keine genaue Prognose abgegeben werden, da das Landesverwaltungsamt aktuell keine konkreten Zahlen benennt, erklärt Kreissprecherin Birgit Eurich.