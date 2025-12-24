Der Verein „Together Event“ will mit Veranstaltungen das Freizeitangebot in Salzwedel ausweiten und hat sich bereits einiges vorgenommen. Bis Februar stehen schon drei sportorientierte Events auf dem Programm .

Florian Lange (von links), Kevin Nütten und Cedric Duda wollen mit dem Verein Together Event zusätzliche Veranstaltungen in und um Salzwedel ehrenamtlich organisieren. Ein Treffpunkt sollen die Vereinsräume in der Event-Fabrik an der Neutorstraße sein.

Salzwedel. - Eine neue Initiative will frischen Wind in die Freizeit- und Kulturszene in Salzwedel und Umgebung bringen. Der Verein Together Event wurde Anfang November gegründet und steht kurz davor, offiziell ins Vereinsregister eingetragen zu werden. Die Vorstandsmitglieder Cedric Duda, Kevin Nütten und Florian Lange erzählen, wie aus einem privaten FIFA-Abend innerhalb weniger Wochen eine große Idee entstanden ist.