Freizeit Mehr Spaß in Salzwedel: Neuer Verein will Freizeitangebot erweitern
Der Verein „Together Event“ will mit Veranstaltungen das Freizeitangebot in Salzwedel ausweiten und hat sich bereits einiges vorgenommen. Bis Februar stehen schon drei sportorientierte Events auf dem Programm .
24.12.2025, 06:00
Salzwedel. - Eine neue Initiative will frischen Wind in die Freizeit- und Kulturszene in Salzwedel und Umgebung bringen. Der Verein Together Event wurde Anfang November gegründet und steht kurz davor, offiziell ins Vereinsregister eingetragen zu werden. Die Vorstandsmitglieder Cedric Duda, Kevin Nütten und Florian Lange erzählen, wie aus einem privaten FIFA-Abend innerhalb weniger Wochen eine große Idee entstanden ist.