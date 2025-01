In Salzwedel wird ständig Hausmüll in öffentlichen Behältern entsorgt.

Salzwedel/vs. - Wenn es um Müllentsorgung in Salzwedel geht, dann läuft es an einigen Stellen im Stadtgebiet unrund. Ob bei den Kleidercontainern, in denen mitunter Elektroschrott landet, Sperrmüll, der gern für die Entledigung aller denkbarer Stoffe benutzt wird, oder die öffentlichen Mülleimer, die von einigen als private Deponie missbraucht werden: Gerade nach Wochenenden und Feiertagen quillen diese öfter mal über. So auch dieses Jahr nach Weihnachten, wie beispielsweise am Schäferstegel. Metall, Plastik, Glas: einfach hingeworfen. Bezahlen müssen das am Ende die Steuerzahler.