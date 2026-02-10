Bereits vor anderthalb Jahren wiesen Salzwedeler Jugendliche auf die mancherorts fehlende Beleuchtung von Schulwegen hin. Geändert hat sich seitdem kaum etwas.

Zwei Schüler tappen im Februar 2026 mit einer Taschenlampe durch den spärlich beleuchteten Park des Friedens.

Salzwedel. - Ob die neuen Laternen in der Straße Am Kronsberg in diesem Jahr noch kämen, wollte Stadtrat Renée Sensenschmidt (Freie Fraktion) beim jüngsten Bauausschuss von Bauamtsleiterin Hella Jesper wissen. Gemeint waren damit eine neue Straßenlaterne an der südwestlichen Ecke der ringförmig verlaufenden Straße, wo es einen Übergang in den Park des Friedens gibt. Diesen nutzen wohl Schüler mitunter als Abkürzung, um zur Comeniusschule zu gelangen. Und dort ist es nach Sonnenuntergang stockfinster.