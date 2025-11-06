Jugendfilmpreis Sachsen-Anhalt 2025 Nachwuchsfilmer aus Salzwedel - Sebastian Kilanowitsch dreht preisgekrönte Filme über Ameisen

Die Insekten sind klein, fleißig und perfekt organisiert. Für Sebastian Kilanowitsch sind sie noch mehr: Sie sind seine Filmstars. Mit ihnen hat er Preise gewonnen.