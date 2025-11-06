weather heiter
  4. Jugendfilmpreis Sachsen-Anhalt 2025: Nachwuchsfilmer aus Salzwedel - Sebastian Kilanowitsch dreht preisgekrönte Filme über Ameisen

Die Insekten sind klein, fleißig und perfekt organisiert. Für Sebastian Kilanowitsch sind sie noch mehr: Sie sind seine Filmstars. Mit ihnen hat er Preise gewonnen.

Von Elisa Schulz Aktualisiert: 06.11.2025, 10:05
Sebastian Kilanowitsch macht eine Ausbildung im Offenen Kanal Salzwedel.
Salzwedel. - Zwischen Kabeln, Kameras und Kolonien aus Hunderten winziger Insekten entsteht die filmische Welt von Sebastian Kilanowitsch. Der 19-Jährige aus Salzwedel hat sich den Ameisen verschrieben – und dem Film.