Jugendfilmpreis Sachsen-Anhalt 2025 Nachwuchsfilmer aus Salzwedel - Sebastian Kilanowitsch dreht preisgekrönte Filme über Ameisen
Die Insekten sind klein, fleißig und perfekt organisiert. Für Sebastian Kilanowitsch sind sie noch mehr: Sie sind seine Filmstars. Mit ihnen hat er Preise gewonnen.
Aktualisiert: 06.11.2025, 10:05
Salzwedel. - Zwischen Kabeln, Kameras und Kolonien aus Hunderten winziger Insekten entsteht die filmische Welt von Sebastian Kilanowitsch. Der 19-Jährige aus Salzwedel hat sich den Ameisen verschrieben – und dem Film.