Die die App Grenzwandler-Tour hilft Touristen den ehemaligen Todesstreifen am Grünen Band bei Salzwedel zu erkunden.

Neue App als Tourguide am Grünen Band

Tourismus in der Altmark

Die Wüstung Jahrsau bei Jeebel in der Altmark

Salzwedel (vs) - Eine virtuelle Grenzwandler-Tour unter dem Titel „Wüstung“ wird am Freitag, 26. Mai, erstmals veröffentlicht. Zur Vorstellung gibt es einen Termin von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im geschleiften Dorf Jahrsau bei Jeebel). Treffpunkt ist am Mahnmal.

Die Grenzwandler-App begibt sich auf Spurensuche entlang des Grünen Bandes. Dabei wird das Smartphone zur „Zeitmaschine für die Hosentasche“ und führt die Nutzer zu heute verschwundenen Orten der innerdeutschen Teilung Mit einer interaktiven Tour durch das geschleifte Dorf Jahrsau, in der Zeitzeugen zu Wort kommen, werden drei bereits bestehende Angebote ergänzt.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bietet zur Veröffentlichung ab 14 Uhr eine geführte Radtour nach Jahrsau an. Die App und die Tour Wüstung können über das WLAN zu Hause aus den App-Stores unter dem Namen Grenzwandler heruntergeladen werden. Die Tour „Wüstung“ wird in der App ab 22. Mai kostenfrei zum Download zur Verfügung stehen, und kann dann jederzeit vor Ort erkundet werden.