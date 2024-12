Sallzwedels Bürgerhaben viele Fragen zu Grundsteuer- Bescheiden. Die Höhe der Hebesätze ist noch in der Diskussion

Wie hoch die Grundsteuer B in Salzwedel 2025 ausfällt, ist noch nicht fesgelegt.

Salzwedel. - Das Thema Grundsteuerreform scheint die Salzwedeler zu bewegen. Zumindest sei die häufigste Frage in der Steuerabteilung der Salzwedeler Stadtverwaltung: „Wie ist es denn nun mit der Entrichtung der am 15. Februar fälligen Grundsteuer?“, berichtete Bürgermeister Olaf Meining in der Stadtratssitzung.