Feuer in Klinikum

Ein verkohltes Bett ist Zeuge des Brandes in einem Abstellraum der Station 1 des Krankenhauses.

Salzwedel. - Gegen Mittag ist am Montag die Notfallversorgung im Salzwedeler Krankenhaus wieder aufgenommen worden, teilt Franka Petzke, Pressesprecherin der Salus-Altmark-Holding auf Anfrage der Volksstimme mit. Aufgrund des Brandes in einem Abstellraum am Sonntag, der eine Evakuierung des gesamten Gebäudes außer der Intensivstation nach sich zog, war die Notaufnahme gesperrt. Mehr als 100 Patienten mussten über mehrere Stunden anderweitig untergebracht und versorgt werden.

Die Patienten der vom Brand betroffenen Station 1 sind in der Tagesklinik untergebracht worden. Wie eine erste Sichtung des Schadens ergeben habe wird diese voraussichtlich für mehrere Monate nicht nutzbar sein. „Vorbehaltlich einer ausführlichen Begutachtung, ist mit umfassenden Instandsetzungsmaßnahmen beziehungsweise Erneuerungen unter anderem an den Elektro- und Lüftungsanlagen sowie an den Flur- und Deckenpaneelen zu rechnen“, erklärt Franka Petzke. Der finanzielle Schaden wurde von der Polizei auf einen unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Beamten schließen schließen Fremdeinwirkung als Ursache für das Feuer nicht aus.

Zudem werden Lösungen gesucht, um die Versorgung im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie weiterhin absichern zu können. Das Direktorium des Krankenhauses Salzwedel habe einen Sonderstab eingerichtet, um die Nachwirkungen und Folgeschäden des Brandes aufzuarbeiten. Weil die Tagesklinik als Interimslösung für die Dauer der Instandsetzungsmaßnahmen auf der Station 1 dienen soll, „ist es erforderlich, für die hier regulär angesiedelten, ambulanten Behandlungsangebote alternative Raumkapazitäten zu generieren“, erklärt Petzke. Die Vorbereitungen dafür liefen.

Aufgrund der organisatorischen Umstellungen müssten sich die Patienten der Tagesklinik auf kleinere Störungen oder längere Wartezeiten einstellen. Die Pflegedienstleitung bittet dafür um Verständnis, teilt die Pressesprecherin mit.