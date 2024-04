Bald könnten Bohrtürme von Neptune Energy um Salzwedel stehen. Auch die Börde ist im Blickfeld des Energieunternehmens. In den Fokus gerät nun Lydia Hüskens (FDP). Wurden den Altmärkern wissentlich Informationen vorenthalten?

Ohne Bürgerbeteiligung: Lithium-Gewinnung in Altmark bekommt Freigabe

Geothermie in Sachsen-Anhalt

Neptune Energy mit seinem Salzwedeler Standort steigt in die Gewinnung von Lithium ein.

Salzwedel. - Neptune Energy GmbH Deutschland hat vom Landesamt für Geologie und Bergbau in Sachsen-Anhalt eine Genehmigung für die Gewinnung von Lithium und Erdwärme in der Altmark bekommen. Was für das Energieunternehmen offensichtlich ein großer Wurf ist, sorgt bei anderen für Frust.