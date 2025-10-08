Ein Reformvorschlag im Pflegebereich stößt auf Widerstand - auch in der Altmark. Sozialverbände kritisieren die Pläne, Betroffene zeigen sich verunsichert.

Führende Politiker von CDU und SPD im Bund denken über die Abschaffung des Pflegegrad 1 nach. Dies könnte fatale Folgen haben.

Altmarkkreis. - Es sind oft die kleinen Dinge, die älteren oder leicht pflegebedürftigen Menschen den Alltag erleichtern: Zum Beispiel eine Haushalts- oder Einkaufshilfe. Für viele ist das dank Pflegegrad 1 möglich. Doch genau der steht jetzt in der Diskussion – zumindest die Zahlung des Entlastungsbetrages von 131 Euro.