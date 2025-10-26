weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Neustart einer Kult-Disko Die Pumpe in Salzwedel: Das war wie nach Hause kommen

Unter dem Motto „Homecoming 2025 – Willkommen zu Hause“ erlebte Salzwedel am Sonnabend die erste große Party in der Kult-Disco.

Aktualisiert: 27.10.2025, 09:38
Die Pumpe Salzwedel bebte am Sonnabend.
Die Pumpe Salzwedel bebte am Sonnabend. Foto: Pumpe Salzwedel/HD

Nach Jahren der Ruhe bebte die Pumpe am Sonnabend endlich wieder. Unter dem Motto „Homecoming 2025 – Willkommen zu Hause“ erlebte Salzwedel die erste große Party in der Kult-Disco. Schon im Vorfeld war die Euphorie riesig. Die Tickets waren innerhalb von Minuten im Vorverkauf vergriffen. Und die Nacht hielt, was sie versprach ...