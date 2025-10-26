Das Schokoladenfestival Chocolart lockt Zehntausende Naschkatzen nach Wernigerode. Doch Baustellen, Zugausfälle und Sperrungen stellen Gäste wie Anwohner 2025 auf eine besonders harte Geduldsprobe. Was sie jetzt wissen müssen, um sich trotzdem stressfrei ins süße Spektakel stürzen zu können.

Das Schokoladenfestival Chocolart ist eines der größten und meistbesuchten Feste in Wernigerode.

Wernigerode. - Rund 150.000 Besucher werden zum Schokoladenfestival Chocolart in Wernigerode erwartet. Vom 29. Oktober bis zum 2. November heißt es Schlemmen - und Geduld bewahren. Denn die Anreise gestaltet sich dieses Mal herausfordernd: Baustellen auf der Autobahn 36, Züge fahren gleich gar nicht. Droht der Harz-Stadt ein Verkehrschaos?