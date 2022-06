Salzwedel: DSDS-Star und mehr beim Salzwedeler Vereinsfest

Solch' Stimmung, wie hier im Salzwedeler Burgarten, wird am Wochenende im Park des Friedens erwartet.

Salzwedel - Was haben Langobarden, Fotografen, Landsenioren, Handballer und Vogelfreunde gemeinsam? Sie alle beteiligen sich vom 17. bis 19. Juni am 2. Salzwedeler Vereinsfest im Park des Friedens. Auf dem Areal zwischen Rodelberg und Spielplatz finden sich insgesamt 56 Stände. Da beispielsweise der Bürgermeisterhof, die Kultur-Nische, Wagen und Winnen, Pop-Up Jugendkunstschule und Kunsthaus an einem Gemeinschaftsstand zu finden sind, ist die Zahl der beteiligten Einrichtungen und Vereine noch deutlich höher. Für die Partygänger von Interesse: Es gibt Live-Musik satt. Sogar ein ehemaliger DSDS-Kandidat ist dabei.