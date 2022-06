Salzwedeler Jahn-Gymnasium: Schüler prangern Plastik im Meer an

So machten Schüler des Jahn-Gymnasiums am gestrigen Welttag der Ozeane auf die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll aufmerksam.

Salzwedel - Von der Decke in der Eingangshalle des altehrwürdigen Jahn-Gymnasiums in Salzwedel baumelten am Welttag der Ozeane 2022 ein Rettungsring, Netze mit Plastikgegenständen darin, Quallen mit blauen Tentakeln und andere Meerestiere, die Schüler aus Plastikabfällen gebastelt hatten. Sie kritisierten damit die Vermüllung der Meere.