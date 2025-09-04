Der Park des Friedens soll umgestaltet werden, das fordern nicht nur Stadträte, auch der Klimaschutzmanager will dafür ein Konzept erarbeiten lassen. Gelder sind dafür bereits beantragt.

Salzwedeler Park soll fit werden für Klimawandel und Tourismus

Salzwedel. - Fördermittel für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, um die sich Salzwedels Klimaschutzmanager Lars Neumann gekümmert hat, beschäftigten unlängst den Hauptausschuss der Stadt. Denn diese könnten genutzt werden, um ein Konzept zu erarbeiten, wie im Park des Friedens etwa die Wasserführung und die Aufenthaltsqualität verbessert werden könnten.