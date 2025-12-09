Mehrere Jahre lang sammelte der Perver Förderverein Geld, um die alte Uhr der Perver Grundschule instandsetzen lassen zu können. Was nun kommt, ist moderne Technik im nostalgischem Gewand.

Wo sonst die Schuluhr war, klafft derzeit ein Loch im Mauerwerk der Perver-Grundschule.

Salzwedel. - Das ganze Jahr über sammelt der Perver Förderverein Gelder ein, um dieses am Ende für gemeinnützige Zwecke zu spenden. Am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamtes, schüttete der Verein auch dieses Jahr wieder insgesamt 850 Euro aus. Einen Teil der Finanzmittel hielt der Vereine allerdings für ein größeres Projekt zurück, das er schon seit einigen Jahren verfolgt.