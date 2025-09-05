Beim großen Jubiläum der Feuerwehr in Salzwedel gibt es am Sonnabend ein vielseitiges Programm und einen Umzug.

Salzwedel/me. - Die Salzwedeler Feuerwehr feiert am Sonnabend, 6. September, ihr 150-jähriges Bestehen. Dazu gibt es auf dem Gelände und rundherum jede Menge Programm.

Lesen Sie auch: Brandschutz: Salzwedeler Feuerwehr ist seit 1875 im Einsatz

Gegen 8 Uhr werden Gäste von anderen Feuerwehren erwartet, informiert die Stadt auf ihrer Homepage. Geplant ist ein großer Festumzug, der um 9 Uhr starte. Angeführt wird er von der Salzwedeler Fanfarengarde. Die Route führt über die Brückenstraße - Neuperverstraße - Holzmarktstraße - Westermarktstraße - Neutorstraße - Brückenstraße. Ungefähr eine Stunde lang können die Gäste die imposante Technik der Salzwedeler Wehr und von zahlreichen Gastwehren am Straßenrand bestaunen.

Feuerwache ist Start- und Endpunkt für den Umzug

Start- und Endpunkt ist an der Feuerwache Salzwedel. Dort wird Bürgermeister Olaf Meining gegen 10 Uhr gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehr das Jubiläumsfest eröffnen. Die Feuerwehrleute haben ein spektakuläres Programm für ihre Gäste vorbereitet. Für leckere Erbensuppe und kühle Getränke wird gesorgt. Die Jubiläumsfeier wird bis etwa 17 Uhr dauern.

Der benachbarte Tierpark Am Jeetzeufer bietet tierische Begegnungen mit Ponys und Alpakas, eine Hüpfburg sowie Leckereien vom Grill.

Das ist los: 9 Uhr: Umzug durch Salzwedel10 Uhr: Startschuss für den Tag der offenen Tür11.30 Uhr: Schauübung12 Uhr: Mittagspause13.30 Uhr: Vorführung „Auto fällt“15 Uhr: Schauübung17 Uhr: Ende der Veranstaltung