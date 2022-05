Finanzen Steuer: Müssen Arendseer für Grundstücke bald mehr bezahlen?

Die Grundsteuer B von 411 auf 450 Prozent erhöhen: Dies schlägt die Verwaltung der Einheitsgemeinde Arendsee vor. Wie der Stadtrat am 22. Februar entscheiden wird, ist ungewiss. Klar ist, was ein Drehen an der Steuerschraube für Konsequenzen haben würde.