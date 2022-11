Bürgermeisterwahl Salzwedel Stichwahl zwischen Olaf Meining und Hendrik Stiller

Olaf Meinig (parteilos/Kandidat der SPD) und Hendrik Stiller (CDU) gehen am 20. November in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Salzwedel. Der Bewerber der CDU lag am Wahlabend mit fünfeinhalb Prozentpunkten vor seinem Konkurrenten von der SPD.