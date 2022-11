Stichwahlkandidaten kämpfen in Salzwedel um jede Stimme

Die Stichwahl am 20. November wird über Salzwedels zukünftigen Bürgermeister entscheiden. Wie die zwei Kandidaten ihre Wähler mobilisieren wollen.

Salzwedel - In der Stichwahl am 20. November treten Salzwedels Stadtkämmerer Olaf Meining (parteilos, unterstützt von der SPD) und Sparkassen-Filialleiter Hendrik Stiller (CDU) gegeneinander an. Beide haben sich diese Woche weiter aktiv auf eine Amtsübernahme vorbereitet.