Ein Streit unter Nachbarn in Salzwedel beschäftigte über Jahre Polizei und Justiz. Nun fand der Konflikt, der mit ein paar Feldsteinen begonnen hatte, seinen vorläufigen Höhepunkt vor Gericht.

In Salzwedel eskalierte ein Nachbarschaftsstreit, der sich über zehn Jahre aufgebaut hatte. Angefangen hatte alles mit Steinen an der Grundstücksgrenze.

Salzwedel. - Es sind manchmal die kleinen Dinge, die große Konflikte auslösen. In Salzwedel ging es zunächst nur um ein paar unscheinbare Steine – am Ende stand ein 37-jähriger Mann vor Gericht.