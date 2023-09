Eine Strohpresse ist am Sonntag, 10. September, auf einem Acker bei Wistedt abgebrannt.

Wistedt (vs) - Auf rund 50000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Sonntag beim Brand einer Strohpresse nahe Wistedt entstanden ist. Das teilten die Beamten in ihrem Bericht mit.

Mit dem landwirtschaftlichen Gerät hatte ein 52-Jähriger zuvor auf einem Acker gearbeitet, um das Stroh nach der Getreideernte in Bunde zu pressen. Plötzlich bemerkte er bei seiner Tätigkeit, dass die Maschine anfing zu qualmen. Als der Fahrer genauer hinschaute, sah er auch die Ursache dafür: Die Presse hatte angefangen zu brennen.

Feuerwehrleute übernehmen das Löschen

Dem 52-Jährigen sei es auf dem Acker noch gelungen, die Zugmaschine abzukoppeln und diese in Sicherheit zu bringe. Den Brand der Strohpresse zu löschen, sei jedoch nicht gelungen. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr seien alarmiert worden und hätten diese Aufgabe dann übernommen, informierte die Polizei.

Ob ein technischer Defekt zum Brand führte oder es einen anderen Grund dafür gegeben habe, könne noch nicht mitgeteilt werden. Die Ermittlungen zur Ursache würden noch andauern. Der Brand ist kein Einzelfall, erst in der vergangenen Woche ist bei Ritze eine Presse abgebrannt.