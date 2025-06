Grusel-Spinnen zum Anfassen - das gibt es am Wochenende in Salzwedel. Ganz Mutige lassen sich die Tiere sogar auf die Wange setzen.

Taratula Insect Expo: Vogelspinnen krabbeln in Salzwedel

Eine Vogelspinne sitzt in ihrem Terrarium.

Salzwedel/be. - Am Pfingstwochenende, 8. und 9. Juni, gastiert die Tarantula Insect Expo erstmals in Salzwedel. In der Event-Fabrik (Neutorstraße 38) präsentiert Familie Spindler aus Stuttgart rund 500 exotische Tiere aus aller Welt.