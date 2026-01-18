Erst macht er per SMS Schluss, dann bedroht er seine Freundin. Ein junger Mann hat sich offenbar nicht im Griff.

Salzwedel. - Mit einem Geflecht aus Lügen versucht der Angeklagte im Salzwedeler Amtsgericht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Besonders verwerflich: Er zieht seinen Kumpel mit rein, der fast wegen Falschaussage ebenfalls auf der Anklagebank gelandet wäre. Und das Ganze nur, weil der beschuldigte Salzwedeler trotz einschlägiger Vorstrafe einen Schlagring wie ein Spielzeug benutzte.