Der Salzwedeler Jürgen Schnerk erinnert anlässlich des gestrigen Antikriegstages an seinen Vater. Dieser ist einer von vier Söhnen, die die Familie Schnerk in zwei Weltkriegen verlor.

Tragischer Tod eines Salzwedelers in der heutigen Ukraine

Der im Zweiten Weltkrieg mit 36 Jahren an der Ostfront gefallene Salzwedeler Walter Schnerk.

Salzwedel. - Das Papier, auf dem der Brief an Gertrud Schnerk mit der Nachricht vom Tode ihres Mannes mit Schreibmaschine am 28. Januar 1944 geschrieben wurde, ist inzwischen vergilbt. Verfasst hat ihn „im Felde“ auf dem Gebiet der heutigen Ukraine der Kompaniechef des gefallenen Soldaten Walter Schnerk.